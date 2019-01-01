اليوم.. قطع المياه عن المجاورة 32 بمدينة 15 مايو لمدة 8 ساعات

أعلن المهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينه 15مايو، أنه سيتم قطع المياه عن المجاورة رقم 32 بالمدينة بدء من اليوم السبت الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرًا لمدة 8 ساعات يوميًا، على مدار 4 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري.



ويحدز رئيس جهاز تنمية مدينه 15مايو، في تصريحات لـ"الدستور"، أن على المواطنين بالمجاورة، أهمية اتخاذ الحيطة والحذر لتخزين الاحتياجات اليومية من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لشبكة المياه بالمنطقة.



وكشف رئيس جهاز تنمية مدينه 15 مايو، أنه سيتم تغير كامل المواسير الرئيسية المجاورة، وجاء ذلك ضمن خطه الجهاز للعام المالي الجديد لأعمال التجديد والإحلال لشبكات المياه.