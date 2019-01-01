وزراء بريطانيا فى مأزق بسبب ناقلات النفط المحتجزة لدى إيران

من المتوقع أن يواجه الوزراء البريطانيون أسئلة صعبة حول أزمة الاستيلاء على ناقلة إيرانية قبل أسبوعين، دون التأكد من أن هذا قد يهدد الملاحة البحرية البريطانية في مضيق هرمز، حسبما قالت الجارديان.



فيما استولت إيران على ناقلتين نفطيتين - واحدة مسجلة في المملكة المتحدة والأخرى في ليبيريا، ولكنها مملوكة لشركة لها مكاتب في غلاسكو - يوم الجمعة في المضيق، وهو أكثر ممرات النفط ازدحاما في العالم، حيث ينقل ما يصل إلى 17 مليون برميل من النفط الخام يوميا.



وقال لورد ويست، الرئيس السابق للبحرية الملكية، إنه لا ينبغي على المملكة المتحدة "التظاهر بأننا فوجئنا" بحادث ستينا إمبيرو، وقال لقناة سكاي نيوز: "إن ما أجده غير عادي هو أننا عرفنا أن الإيرانيين سيحاولون مثل هذا قبل بضعة أيام".