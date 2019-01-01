اليوم.. جاليرى ضى يحتفى بفرسانه الشباب بصحبة أحمد نوار

يفتتح الفنان الدكتور أحمد نوار٬ في السابعة مساء اليوم السبت٬ معرض "فرسان ضي" للشباب العربي الثاني، الذي ينظمه أتيليه العرب للثقافة والفنون –جاليري ضي للمرة الثانية للفنانين الأوائل الفائزين بجائزة مهرجان ضي الأول للشباب العربي وهم: عبدالرحمن العجوز٬ مني رفعت٬ عمر سنادة٬ دعاء عبدالواحد٬ رواء الدجوي٬ محمد التهامي وأحمد سليمان.



هذا ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أسابيع والمعرض سيتضمن أعمال في التصوير والرسم والنحت والجرافيك.



يشار إلى أن من بين الفنانين المشاركين في المعرض من نال جائزة الدولة التشجيعية مثل محمد نجيب معين٬ ومنهم من أقام معرضه الفردي الأول مثل أحمد صابر ومنهم من فاز بجائزة آدم حنين في النحت مثل معاوية هلال.



وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب، جاليري ضي: إن الجاليري يبحث عن المواهب الحقيقية ليعطيها أول فرصة ويسعد بانطلاقها فى عالم المواهب الرحب٬ ذلك العالم الذى يتسع لكل ذى موهبة حق وكل فنان سعى لتحقيق موهبته.هذا العالم يلفظ كل مدعى وأنصاف المواهب٬ وجاليري ضى إذ يحتفى بفرسانه فهو يحتفى بالتنقيب عن جواهر الفن فمنهم من سيصل ومنهم من يتعسر٬ إنما يشغل جاليري ضى أن يعطى الفرصة الأولى لمن يستحق.