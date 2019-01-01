الصين تطالب أمريكا بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية الصينية

طالبت الصين الولايات المتحدة بضرورة احترام الحقائق ونبذ التحيز والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الصينية عن طريق استخدام القضايا الدينية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج، إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شوها السياسة الدينية وحرية المعتقدات الدينية في الصين في مؤتمر أمريكي بشأن الحرية الدينية.



وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن تصريحات بنس وبومبيو بشأن الصين تربك العامة وتصف الأبيض بالأسود، مضيفًا أن الصين قدمت احتجاجًا رسميًا إلى الجانب الأمريكي.



وأشار إلى أن الشعب الصيني بجميع قومياته يتمتع بحرية كاملة للمعتقدات الدينية وفقًا للقانون، وأن الحكومة الصينية تحمي حرية مواطنيها الدينية والحقوق المتعلقة بذلك.



وفي الوقت نفسه، لا تسمح الحكومة الصينية لأي شخص بممارسة أنشطة غير مشروعة وإجرامية من خلال استخدام القضايا الدينية وتعارض بقوة أية دولة أو أية قوة تتدخل في الشؤون الداخلية الصينية باسم الحرية الدينية.