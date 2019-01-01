الصين تحث أوروبا على التوقف عن التدخل فى شؤون هونج كونج

حثت الصين الجانب الأوروبي على احترام سيادتها والحقائق الأساسية بعد أن مرر البرلمان الأوروبي مقترحًا بشأن شؤون هونغ كونغ.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج، في مؤتمر صحفي عندما طلب منه التعليق على المقترح الذي يحث حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على سحب تعديل قانون الهاربين وإطلاق سراح المتظاهرين: "إن الصين قدمت احتجاجًا رسميًا للجانب الأوروبي".



وأضاف قنج: "أن المقترح لا يحترم الحقائق، ويخلط بين الصحيح والخاطئ ويملي على إدارة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي تتحرك وفقًا للقانون وسياسة الحكومة المركزية بشأن هونغ كونغ".



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن شؤون هونغ كونغ شؤون داخلية صينية ولا يحق للحكومات والمنظمات الأجنبية أو الأفراد الأجانب التدخل فيها، مؤكدًا أن الجانب الصيني مستاء جدًا من ذلك ويعارضه بشدة.