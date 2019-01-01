البابا يوقف أسقف وست فرجينيا السابق بسبب الاستغلال الجنسى

أصدر أبرشية الروم الكاثوليك في ويلينج تشارلستون، أمس الجمعة، قرارًا تأديبيًا ضد أسقف وست فرجينيا السابق، فقد نشرت الأبرشية قرار البابا على موقعها على الإنترنت، قائلة إن الأسقف السابق مايكل برانسفيلد لا يستطيع العيش داخل الأبرشية، ولا يمكنه المشاركة في أي احتفال علني بالليتورجيا ويجب أن يتراجع عن منصبه "بسبب بعض الأضرار التي سببها".



ووجد تحقيق الكنيسة أن هناك اتهامات بسوء السلوك الجنسي ضد برانسفيلد والتي قالت عنها الكنيسة إنها اتهامات موثوقة، ووجدت أيضًا أن برانسفيلد أساء استخدام أموال الكنيسة، وصرفها على الطعام والمشروبات الكحولية والهدايا والسفر الشخصي والأشياء الفاخرة.



وأعلنت الأبرشية في وقت سابق إصلاحات مالية بعد أن تبين أن برانسفيلد أساء استخدام الأموال من خلالها.



