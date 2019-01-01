للحد من الهجرة لواشنطن.. المكسيك تقدم 31 مليون دولار للسلفادور

تقدم المكسيك إلى السلفادور ببرنامجًا لزرع الأشجار، يهدف إلى دعم سكان الريف وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تدفع الآلاف من الناس إلى المغادرة إلى الولايات المتحدة.



وقدم البرنامج المعروف باسم "Sowing Life" للمزارعين 250 دولارًا شهريًا لزرع أشجار الفاكهة أو الأشجار، وأيًا كان حصادهم ملكًا لهم.



فقد تبرعت المكسيك بمبلغ 31 مليون دولار لتمويل الخطة في السلفادور، وتقول السلطات إنها ستوفر 20 ألف وظيفة، كما توجد مبادرة مماثلة في جنوب المكسيك، وقد صرحت البلاد بأنها تعتزم مدها إلى هندوراس، تأتي هذه الصحوة الزراعية، وسط موجة من الناس يفرون من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور هربًا من الفقر والعنف.



يتزامن هذا مع مجموعة القرارات الجديدة التي يعتزم ترامب اخذها فيما يخص الهجرة.