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مصر

تعرف على قائمة مخالفات البناء المحظور التصالح معها بالمدن الجديدة

السبت 20/يوليه/2019 - 06:44 ص
تعرف على قائمة مخالفات
تعرف على قائمة مخالفات البناء المحظور التصالح معها بالمدن الجديدة
علا العلاف
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كشف المهندس عبدالروؤف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن قائمة المخالفات البنائية التي يحظر التصالح عليها بالمدن الجديدة، طبقا للمادة الأولى من قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

وقال رئيس الجهاز، في تصريحات لـ"الدستور"، إن هناك 8 بنود يحذر الجهاز من القيام بأي مخالفات بنائية بعد صدور القانون من حيث لن يتم تقنينها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله المخالفة.

وأوضح أن أهم بنود تشمل التي يحظر التصالح معاها للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الحوزة العمرانية المعتمدة.
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