لصوص يقتحمون منزل السيدة الأولى السابقة فى المكسيك

اقتحمت مجموعة من سبعة مسلحين على الأقل منزل السيدة الأولى السابقة في المكسيك أنجليكا ريفيرا في مدينة مكسيكو سيتي، وأجبرت الموجودين في المنزل على تسليم الأشياء الثمينة.



وقال مكتب المدعي العام في المدينة يوم الجمعة إن الحراس تمكنوا من إطلاق النار على أحد اللصوص في ساقه وقبض أيضا على آخر.



ويقول ممثلو الادعاء إن أحد المشتبه بهم المحتجزين هو فنزويلي وكولومبي آخر، فقد قام بعض المهاجرين من هذين البلدين الأمريكيين الجنوبيين بسرقة المنازل الموجودة في الأحياء الراقية في المكسيك، ولكنهم نادرا ما اختاروا مثل هذا الهدف رفيع المستوى، وكان من غير الواضح ما إذا كانت ريفيرا في المنزل وقت السرقة.



