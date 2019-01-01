حظك اليوم.. جميع الأبراج السبت 20 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: يدخل كوكب عطارد إلى برج السرطان، ويريحك من بعض التشنجات في المفاوضات والنقاشات، وكن حياديًا في موقفك.

عاطفيًا: تشعر بالحماسة الكبيرة والفرح العارم اليوم للقاء الحبيب ومصارحته بحقيقة مشاعرك تجاهه، فيبادلك بالمثل.

صحيًا: أنت قوي الإرادة وكلمتك كلمة في حال أقدمت على اتخاذ قرار يتعلق بوضعك الصحي.



الثور

مهنيًا: تنجح في تنفيذ مهمة أو في إنجاز دراسة لمشروع كبير، وتحقق أيضًا أرباحًا عن طريق فرصة مؤاتية، وربما تدعمك جهات نافذة.

عاطفيًا: تعيد حساباتك والنظر في طبيعة علاقتك مع الحبيب وتحاول التقرب منه لكنك فتشعر باهتمامه الكبير بك.

صحيًا: ترهق نفسك كثيرًا في العمل، عليك أن تفكر جديًا في الراحة.



الجوزاء

مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء عليك بشكل لافت، لكنّه يجعلك تطلب الحقيقة وتناضل من أجلها وترفض أي مراوغة.

عاطفيًا: يشكل هذا اليوم مفترق طريق في حياتك، لكن لا شيء يمكنه لجم اندفاعك، بل تقتحم الساحات واثقًا بنفسك.

صحيًا: الأمور وصلت إلى حد خطير، بادر إلى ممارسة الرياضة ما ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.



السرطان

مهنيًا: عودة عطارد الى برجك يعدك بأوقات سعيدة، ويسلّط الضوء على قضية مالية أو على عائدات مشتركة وربما يتحدّث عن رحيل أو غياب.

عاطفيًا: يحدث خلل ما في علاقتك العاطفية بإحدى السيدات بعدما كنتما قاب قوسين أو أدنى من الارتباط الجدي والاستقرار تحت سقف واحد.

صحيًا: إحرص على أن يكون فراشك ووسادتك طبيين لئلا تشعر بالانزعاج خلال النوم.



الأسد

مهنيًا: تنتظرك مفاجآت سارّة أو بعض الإيجابيات غير المتوقّعة التي تكون في مصلحتك وتحقق لك بعض الرغبات.

عاطفيًا: لا تشتت نفسك في أكثر من علاقة عاطفية لن تجديك نفعًا، بل حاول أن تقيم علاقة ثابتة تنتهي بالاستقرار.

صحيًا: لا تهمل وضعك الصحي ولا تتقاعس عن الاهتمام بجسمك والانشغال بأمور كثيرة تبعدك عن ممارسة الرياضة.



العذراء

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تستعيد بعض المواقف الماضية لتبني على الشيء مقتضاه، في هذه الحالة إتبع حدسك وكُن هادئًا.

عاطفيًا: لا تكن متناقضًا في تصرفاتك وأقوالك أمام الحبيب، ولا تقم بأمور تجعله يغضب عليك.

صحيًا: الإرادة مطلوبة بإلحاح في حالتك وعليك الصبر لتتخلص من مشكلاتك الصحية.



الميزان

مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم التواصل البنّاء مع الآخرين لتصحيح الأوضاع وإزالة الشوائب والتخلص من العراقيل.

عاطفيًا: يوم إيجابي، فلا عذر لديك لإثارة المتاعب والمشكلات، بل عليك أخذ المبادرة بوقف النزاع أو الخلاف إذا حصل ذلك.

صحيًا: لكل شيء حدود، ويبدو أنّ حدود امتناعك عن تناول الدهنيات غير موجودة، أنت المسؤول.



العقرب



مهنيًا: تنعم بأجواء إيجابية جدًا تأتيك بالحلول وبالرعاية من قبل المحيط.

عاطفيًا: الحوارات الغنية بالنصائح ترفع أسهمك عند الشريك، فحاول أن تستفيد من الوضع لتعزيز العلاقة بينكما.

صحيًا: أمام عدة حلول يمكنك اختيار أحدها للحفاظ على رشاقتك وصحتك وعافيتك.



القوس

مهنيًا: باستطاعتك بحث المسائل المالية المتعثرة، لكن الحذر مطلوب في مثل هذه المرحلة، ولكن الانفراجات قريبة.

عاطفيًا: تمرّ بتجربة تتعرض فيها لحرج، أو تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، إلا أنك لا تلبث أن تشعر بتحسن الأحوال.

صحيًا: تتعزز الصحة وتتدفق الإيجابيات، وتقوم بلقاءات مشوقة جدًا تثير في قلبك الحماسة.



الجدي

مهنيًا: طموحك كبير لا حدود له، ولكنّك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح.

عاطفيًا: الشريك يتصرّف بطريقة غريبة هذا اليوم، فحاول أن تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع.

صحيًا: إياك والتغاضي عما ينتابك من عوارض تزعجك ليلًا، استشر طبيبك.



الدلو

مهنيًا: تستفيد من فشل زميل لتبرهن لرب العمل مدى كفاءتك وقدراتك وموهبتك الحقيقية.

عاطفيًا: اعتذر إلى الشريك عن تصرّفك السيّئ وبرّر له موقفك السلبي تجاهه، فهو سيتفهم وضعك.

صحيًا: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك، حذار ما ينتظرك فقد يحمل الكثير من المفاجآت.



الحوت

مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك ليشكل مثلثًا فلكيًا مع الشمس من السرطان فتكون تاثيراته جيدة جًدا على حياتك الخاصة والعائلية والمهنية، وعلى الحالة المعنوية والنفسية فانت لديك رغبة بالاستقرار والابتعاد عن الفوضى.

عاطفيًا: تبرع في خلق الأجواء الملائمة لتقريب المسافة بينك وبين الحبيب، تسعفك التأثيرات على توضيح أمور بغية تذليل العقبات وإزالة الالتباسات.