فى تصعيد جديد.. انقطاع الاتصال بناقلة النفط البريطانية التى تحتجزها إيران

قالت الشركة البريطانية المشغلة للناقلة ستينا إمبيرو، اليوم السبت، حسبما قالت وكالة "رويترز" إن الطاقم الموجود على متن النااقلة يضم 23 فردا من الهند وروسيا ولاتفيا والفلبين، وأن الناقلة ملتزمة تماما بجميع قواعد الملاحة، مشيرة إلى أنها لا تزال غير قادرة على الاتصال بالناقلة وإنها لم تعد تحت سيطرة الطاقم.



يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني عبر التلفزيون الإيراني، يوم الجمعة، أنه لم يحتجز مطلقا ناقلة النفط البريطانية مسدار، وان الناقلة تتجه الآن صوب الخليج وليس إيران.



فيما أعلنت بريطانيا في وقت سابق من يوم الجمعة، أن إيران احتجزت ناقلتي نفط تابعين لها، وأنها تشعر بالقلق أزاء الوضع الملاحي في الخليج.