سيسيه مدرب السنغال: نستحق الفوز ولكن الحظ لم يحالفنا

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن منتخبه كان يستحق الفوز على الجزائر والتتويج ببطولة أمم إفريقيا.



وقال سيسيه، في مؤتمر صحفي عقب مواجهة الجزائر: "في مجمل المباراة كنا نستحق الفوز لكن الحظ لما يحالفنا.. جئنا إلى مصر منذ 46 يوما وكان هدفنا تحقيق اللقب لكن الحظ وقف أمامنا".



وأضاف: "استقبلنا هدفا مبكرا وأهدرنا العديد من الفرص واستحوذنا على اللعب في الشوط الثاني لكننا فشلنا في تسجيل التعادل وأهنئ الجزائر على التتويج".



وتابع: "نحن نعلم قوتنا ولا يوجد تراجع في أدائنا أمامهم، الجزائر استغلت الفرصة التي سنحت لها للتسجيل ونحن لم نتمكن من استغلال الفرص التي اتيحت لنا وهذه هي كرة القدم وأشكر لاعبي فريقي على مجهودهم في البطولة".



واستطرد: "هذه هي المرة الأولى التى تقام فيها البطولة بمشاركة 24 منتخبا وكانت قوية للغاية وفيها مفاجآت كبرى حيث شهدت خروج منتخبات كبري منذ البداية وأن تصل للمباراة النهائية فهذا أمر رائع للغاية وكدنا نتمكن من تحقيق اللقب لكن التوفيق لم يقف بجوارنا".



وتوجت الجزائر بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخ الخضر عقب الفوز على السنغال بهدف في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة على استاد القاهرة بنهائي "كان 2019".