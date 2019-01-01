الرئيس الجزائرى يغادر القاهرة بعد فوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا

غادر القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عبدالقادر بن صالح الرئيس الجزائرى المؤقت عائدا على رأس وفد إلى بلاده بعد زيارة لمصر إستغرقت يومين لمؤازرة منتخب بلاده فى نهائى بطولة الأمم الإفريقية والتى انتهت بفوز منتخب بلاده بالكأس الإفريقية بعد تغلبه على منتخب السنغال بهدف دون مقابل.



وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى قد استقبل الرئيس الجزائرى يوم الخميس واستعرض معه دعم علاقات التعاون بين مصر والجزائر فى كل المجالات، كما بحثا آخر التطورات على الساحتين العربية والأفريقية على ضوء رئاسة الرئيس المصري للدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.



يذكر أن مطار القاهرة يشهد حاليا حالة من الاستنفار لمغادرة حوالى 4 آلاف مشجع جزائرى على متن 24 طائرة إلى الجزائر.