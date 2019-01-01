بالصور... "روجينا" تُتوج بلقب ملكة جمال العنب من الإسكندرية

توجت روجينا عدلي، بلقب ملكة جمال العنب لعام 2019، وذلك حسبما أعلنت لجنة التحكيم المنوط بها اختيار الملكة والوصيفتين من بين 14 متسابقة، وذلك على هامش «مهرجان العنب» الذي أقيم مساء الجمعة لأول مرة داخل إحدى الفنادق الكبرى غرب الإسكندرية.



وضمت لجنة التحكيم كلِ من، الدكتور حسين صابر، أستاذ جراحة التجميل الدولي، والدكتورة إيناس دياب، وكيل كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، وأشرف مفيد، مدير تحرير الأهرام، وأحمد سلامة، مدير عام الفندق، وياسر سيف، رئيس جمعية دولية للفنون.



وقام بتنظيم مهرجان العنب، جمعية محبي الإسكندرية، برئاسة المهندس ياسر سيف، بالتعاون مع منتدى الإسكندرية برئاسة المهندس عبدالفتاح رجب، حيث تضمن برنامج المهرجان «مسابقة عامة لاختيار ملكة جمال العنب، وعدة فقرات موسيقية، واستعراضية، وغنائية»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني للترويج للسياحة المصرية، من خلال خلق وابتكار مناسبات احتفالية تتضمن فعاليات متنوعة لجذب السائحين.