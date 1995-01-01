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عالم

نقل إمبراطور المخدرات المكسيكى إلى سجن "سوبرماكس" بولاية كولورادو الأمريكية

السبت 20/يوليه/2019 - 12:43 ص
إمبراطور المخدرات
إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان
وكالات
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أعلن مكتب السجون الأمريكي، أنه تم نقل إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان، الملقب بـ "إل تشابو"، إلى سجن "سوبرماكس" في ولاية كولورادو الأمريكية.

ونقلت صحيفة "دينفرن بوست"، في وقت سابق، عن جيفري ليختمان، محامي "إل تشابو"، قوله: "إن موكله نقل من مكان سري في نيويورك إلى السجن المذكور في مدينة فلورنس بولاية كولورادو، والذي يقع على بعد 185 كلم جنوبي مدينة دينفر".

ويشار إلى أن سجن "سوبرماكس"، الذي افتُتح في عام 1994، يوجد فيه حاليًا 375 نزيلًا، من بينهم عدد من المجرمين الأكثر خطورة، مثل منفذ تفجيرات بوسطن، جوهر تسارناييف، وأحد مدبري هجوم 11 سبتمبر 2001 زكريا موسوي، والإرهابي تيد كازينسكي الملقب بـ "أونابومبر" والذي نفذ سلسلة تفجيرات في الفترة 1978 – 1995.
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