الرئيس الأمريكى: إيران فى ورطة كبيرة واقتصادها ينهار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إن إيران في ورطة كبيرة حاليًا، فاقتصادها ينهار، وهي تحاول سحب جنودها؛ لأنه ليس بإمكانها دفع رواتبهم، لديها مشاكل كثيرة، ويسهل جدًا علينا إما حل تلك المشاكل أو جعلها أكثر سوءًا".



وأوضح ترامب، في تصريح له ردًا على النفي الإيراني: "لقد أسقطناها.. وأمريكا مستعدة للرد على أي استفزازات أخرى".



وأضاف: "لدينا أعظم قوات وأعظم المعدات بالعالم وأعظم السفن الحربية.. نحن لا نريد أن نُضطر لاستخدامهم.. نأمل عدم قيام إيران بأي عمل أحمق، وإن فعلوا فسيدفعون ثمنًا لم يدفعه أحد من قبل".



من جهته أوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن الطائرة المسيرة سقطت، وقال: "أنا لست مسؤولًا عن عدم علم وزير الخارجية ظريف بالأمر أو الكذب بشأنه، لكن ذلك حدث بالفعل".



وأكد بومبيو بأنه ما من أدنى شك بأنها كانت طائرة إيرانية مسيرة.