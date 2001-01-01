رئيس البيرو الأسبق توليدو سيبقى موقوفا فى الولايات المتحدة

أمر قاض فدرالي أمريكي، أمس الجمعة، بأن يبقى رئيس البيرو الأسبق أليخاندرو توليدو رهن الاحتجاز في الولايات المتحدة، بانتظار أن يُتَخذ قرار بشأن تسليمه إلى سلطات بلاده التي تُلاحقه بتهمة الفساد.



وتوليدو (73 عامًا) الذي تولّى رئاسة البيرو من 2001 إلى 2006، مُتّهم من جانب السلطات في ليما بالضلوع في فضيحة شركة أودبريخت. وهو مقيم في الولايات المتحدة، حيث تم توقيفه الثلاثاء.



ومن المقرّر أن تُعقد في 26 يوليو، جلسة الاستماع المتعلّقة بطلب تسليمه إلى سلطات بلاده.



وفي مايو 2018، أرسلت البيرو إلى الولايات المتحدة طلبًا لتسليمها توليدو الذي يُشتبه بتلقّيه رشى قدرها 20 مليون دولار من شركة أودبريخت لمنحها عقد بناء الطريق السريع الذي يربط البيرو بالبرازيل.