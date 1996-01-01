الحكم 9 سنوات على متعاقد فى الأمن القومى الأمريكى لسرقته معلومات استخباراتية

قضت محكمة امريكية، أمس الجمعة، على متعاقد سابق في وكالة الأمن القومي في ميريلاند بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة سرقة كميات هائلة من المواد السرية من وكالات الاستخبارات الأمريكية على مدى عقدين من الزمن، رغم أن المسؤولين لم يجدوا قط دليلًا على مشاركته هذه المواد مع أي شخص.



وقالت وزارة العدل في بيان إن هارولد مارتن (54 عاما) حكم عليه أيضًا بثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف من قاضي المنطقة الأمريكية ريتشارد بينيت في بالتيمور بعد أن أقر بأنه مذنب للاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني.



اتُهم مارتن بالسرقة من وكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية والقيادة السيبرانية الأمريكية ومكتب الاستطلاع الوطني ابتداءً من عام 1996. وتشمل البيانات التي اتُهم بسرقتها تقارير وكالة الأمن القومي لعام 2014 التي تتناول بالتفصيل معلومات استخبارية.

