عشرات الآلاف يحتجون فى الجزائر مطالبين بالإصلاحات

نزل عشرات الآلاف من المحتجين إلى شوارع العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، أمس الجمعة، للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية، ورحيل النخبة الحاكمة.



ويطالب المحتجون بمزيد من الحريات والإطاحة بمن تبقى من رموز الحرس القديم، وذلك بعدما وضعوا نهاية لحكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، عقب 20 عاما في المنصب.



وهتف المحتجون بشعارات تطالب بجمهورية ديمقراطية جديدة وسيادة القانون، فضلا عن دعوات للاستماع إلى صوت الشارع، فيما يسعى الجيش لإجراء انتخابات رئاسية باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة.



وأجلت السلطات الحاكمة في الجزائر الانتخابات التي كانت مقررة مطلع الشهر الجاري، مرجعة القرار إلى قلة عدد المرشحين، ولم يتم بعد تحديد موعد جديد للانتخابات.