وكالة: عمال من روسيا على متن الناقلة البريطانية التي احتجزتها إيران

قالت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، إن هناك عمالًا من روسيا كانوا على متن ناقلة النفط البريطانية التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة.



ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" عن نظيرتها الروسية: "إن ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها إيران كان على متنها العديد من المواطنين الروس الذين يعملون لصالح الشركة التي تمتلك هذه الناقلة النفطية".



يأتي هذا فيما أعلنت بريطانيا أن إيران احتجزت، الجمعة، ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة هذا العمل "غير مقبول" و"مقلق للغاية".



وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت في بيان: "أنا قلق للغاية من مصادرة سفينتين بحريتين من قبل السلطات الإيرانية في مضيق هرمز"، مؤكدًا أن "أعمال الاحتجاز هذه غير مقبولة".



