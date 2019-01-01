واشنطن تعقد اجتماعا فى البيت الأبيض لمناقشة أزمة "هواوى"

قال مصدران مطعان لوكالة "رويترز" العالمية، إن مسؤولين أمريكيين منهم وزير الخزانة ستيفن منوشن، والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، سيستضيفون اجتماعا في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، لاثنين من المسؤولين التنفيذيين لمناقشة الحظر الأمريكي المفروض على شركة "Huawei Technologies Co Ltd".



ووضعت الولايات المتحدة شركة "Huawei" على قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة في مايو؛ بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وتعني العقوبات المفروضة على هواوي بعدم بيع قطع الغيار والمكونات الأمريكية لمنتجات هواوي الموجودة في القائمة بدون تراخيص خاصة.



ومع ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إحياء المحادثات التجارية مع الصين، أواخر الشهر الماضي أنه سيتم السماح للشركات الأمريكية ببيع المنتجات إلى Huawei، ولم يعلق البيت الأبيض على الفور على الاجتماع.