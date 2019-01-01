السعودية " تستقبل" قوات أمريكية لتعزيز "السلام" فى المنطقة

وافق العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود على استضافة قوات أمريكية في المملكة لتعزيز الأمن في المنطقة، في أعقاب الأزمة المشتعلة ما بين إيران وبريطانيا على خلفية احتجاز إيران لناقلتي نفط بريطانييتين، اليوم الجمعة، فيما أعلن التلفزيون الإيراني أنه لم يحتجز مطلقا ناقلة النفط البريطانية مسدار.



فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في بيان خاص بالجيش الأمريكي نقلته "رويترز"، بأنه أرسل طائرات استطلاع غير مسلحة فوق مضيق هرمز لمراقبة الوضع المتوتر الحالي.



وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن "الولايات المتحدة على علم بالتقارير عن احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية وسوف تعمل مع حلفائها وشركائها للتصدي لإيران وحماية المصالح المشتركة".





