رئيس الوزراء يوافق على تغيير مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات" بجامعة بنها

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بتعديل مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها، ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.



وأكد «السعيد» على أن تغيير مسمى كلية الحاسبات إلى الحاسبات والذكاء الاصطناعى وإنشاء تخصص نوعي جديد بها يأتى تماشيًا مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل وتخريج شباب مؤهلين معرفيًا وابتكاريًا للمشاركة في صنع المستقبل، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لأن يكون لها دور في التحول الرقمي في كل النواحي التعليمية والبحثية والإدارية.



من جانبها، قالت الدكتورة هالة زايد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، إن تغيير مسمى الكلية مع إضافة قسم متخصص يعد نقلة كبيرة في تطوير التعليم بمجال تكنولوجيا المعلومات لمواكبة المتغيرات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم وفي إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي.



وأشارت إلى أن الكلية تشهد تطورًا غير مسبوق على كافة الأصعدة منذ نشأتها، وتحرص على أن تكون مشروعات تخرج الطلاب متوائمة مع الخطة العامة للدولة وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة «2030».