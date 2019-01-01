"مبولحى" أفضل حارس فى أمم إفريقيا

توج الجزائري وهاب رايس مبولحي، حارس مرمى الجزائر، بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كأس أمم إفريقيا.



واختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم إفريقيا،اليوم الجمعة، مبولحي كأفضل حارس في البطولة بعدما استقبل هدفين فقط طوال مشوار الجزائر.



وتوج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز في المباراة النهائية على نظيره السنغالي 1 صفر، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.



يأتي هذا فيما حصل إسماعيل بن ناصر، لاعب منتخب الجزائر على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب تتويج منتخب بلاده باللقب بالفوز على السنغال 1 صفر في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الجمعة على ستاد القاهرة.



وكان بن ناصر لاعب إيمبولي الإيطالي، قدم أداء رائعا خلال البطولة، حيث صنع ثلاثة أهداف لزملائه، وكان آخرها الهدف الذي سجله زميله بغداد بونجاح في مرمى السنغال.