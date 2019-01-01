بريطانيا تناقش مع واشنطن أزمة احتجاز إيران لناقلاتها

قال وزير خارجية بريطانيا هنت، اليوم الجمعة، إنه تحدث إلى نظيره الأمريكي بومبيو، بشأن احتجاز إيران للناقلتين، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى إلى سبيل دبلوماسي لحل الوضع الراهن بين بلاده وبين إيران، لافتًا إلى أن بريطانيا ستكون الخاسر الأكبر إذا تم تقييد حرية الملاحة.



يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا أن إيران احتجزت ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة هذا العمل "غير مقبول" و"مقلق للغاية".



فيما أعلن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن "الولايات المتحدة على علم بالتقارير عن احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية وسوف تعمل مع حلفائها وشركائها للتصدي لإيران، وأن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها في المنطقة لتنسيق الدفاع المشترك عن مصالحهم ضد إيران".