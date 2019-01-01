إنفانتينو يشارك في تسليم الكؤوس والميداليات بعد النهائي الأفريقي

شارك السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في تسليم كؤوس وميداليات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، لمنتخب الجزائر عقب تحقيقه الفوز على السنغال 1 صفر في المباراة النهائية التي أٌقيمت اليوم الجمعة على ستاد القاهرة.



وتواجد إنفانتينو في منصة التتويج إلى جانب عبد القادر بن صالح الرئيس الجزائري المؤقت ر ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم(كاف).

وكان المنتخب الجزائري فاز باللقب الثاني في تاريخه، بعد أن سبق له التتويج به في 1990 بعد الفوز على المنتخب النيجيري 1 صفر.



يأتي هذا في أعقاب تتويج الجزائر بلقب كأس الأمم الافريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد الفوز 1-صفر على السنغال في المباراة النهائية في القاهرة اليوم الجمعة.

وكررت الجزائر، الفائزة باللقب على أرضها عام 1990، انتصارها على السنغال 1-صفر بعدما تغلبت عليها في دور المجموعات خلال البطولة.

