أمريكا ترسل طائرات فوق مضيق هرمز

أفاد بيان عسكري للجيش الأمريكي اليوم، بأنه على اتصال بالسفن الأمريكية العاملة في المنطقة لتأمين سلامتها، وأن طائرات استطلاع غير مسلحة في المجال الجوي الدولي تراقب الوضع في مضيق هرمز، حسبما نشرت وكالة رويترز.



يأتي هذا في أعقاب إعلان بريطانيا أن إيران احتجزت، اليوم، ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة هذا العمل "غير مقبول ومقلق للغاية"، فيما قال هنت، وزير الخارجية البريطانية اليوم الجمعة "أنا قلق للغاية من مصادرة سفينتين بحريتين من قبل السلطات الإيرانية في مضيق هرمز"، مؤكدًا أن "أعمال الاحتجاز هذه غير مقبولة".

