النقد الدولي يصرف قرض بقيمة 25 مليون دولار لصالح بوركينا فاسو

أعلن صندوق النقد الدولي مساء اليوم الجمعة، الموافقة على صرف شريحة قرض بقيمة 25 مليون دولار لصالح بوركينافاسو.



ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن بيان للصندوق القول، إن الموافقة على صرف الشريحة جاءت بعد إكمال المراجعة الثانية لأداء اقتصاد بوركينا فاسو، بموجب برنامج مدته ثلاثة أعوام.



وبذلك، تحصل بوركينا فاسو على حوالي 75 مليون دولار من إجمالي القرض البالغ قيمته 9.149 مليون دولار.



وتوصلت بوركينافاسو لاتفاق قرض مع الصندوق في 14 مارس.2018 ويهدف برنامج الاتفاق مع الصندوق لتوفير مساحة مالية للإنفاق ذي الأولوية من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات، واحتواء الإنفاق الحالي وتحسين كفاءة الاستثمار العام.