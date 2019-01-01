واشنطن: لا علاقة لنا بالهجوم على قوة تابعة لإيران في العراق

أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأنها على علم بالهجوم ضد قوة تابعة لإيران ووحدة من الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.

وأكدت أن القوات الأمريكية لا علاقة لها بالهجوم، مشيرة إلى أنها "ليس لديها المزيد من المعلومات في الوقت الحالي".

أفادت تقارير عربية بتعرض موقع لحزب الله في محافظة صلاح الدين بالعراق لقصف جوي، نفذته طائرة مجهولة، مساء الخميس.

وكشفت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة النيران من الموقع المستهدف، وسط أنباء عن وجود صواريخ إيرانية باليستية فيه.

يأتي هذا فيما أكدت مصادر أمنية عراقية أن اثنين من المستشارين الإيرانيين قتلا في القصف الذي نفذته طائرة مسيرة مجهولة فجر اليوم (الجمعة) شرقي محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقالت هذه المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها لوكالة أنباء (شينخوا) "إن اثنين من المستشارين الإيرانيين اللذين أصيبا بجراح بالضربة الجوية التي نفذتها طائرة مسيرة مجهولة المصدر فجر اليوم على أحد مقرات الحشد الشعبي في قرية براوجلي (10 كم) جنوب غرب بلدة آمرلي شرقي محافظة صلاح الدين توفيا بسبب الجراح التي أصيبا بها".