ارتفاع أسعار النفط الخام مع تصاعد التوترات فى الخليج

سجلت أسعار النفط الخام، اليوم الجمعة، ارتفاعا كبيرا بعد إعلان إيران احتجازها لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز مما يزيد من المخاطرالمحيطة بأوضاع النفط الخام.



وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن أسعار العقود الآجلة لخام بحر الشمال "برنت" ارتفعت في لندن بينما ارتفع أيضا السعر الأساسى في الولايات المتحدة وارتفعت أسعار النفط فى ختام التعاملات اليوم الجمعة بصورة ملموسة.



وسجل سعر البرميل (159 لترا) من نفط بحر الشمال "خام برنت" ارتفاعا بمقدار 14ر1 دولار ليصل إلى 07ر63 دولار.



وارتفع سعر البرميل من خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 77 سنتا ليصل إلى 06ر56 دولار.



كانت إيران احتجزت من قبل وخلال وقت قصير ناقلتي نفط بريطانيتين في مضيق هرمز.



وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت "الاحتجاز أمر غير مقبول".



وذكرت مصادر إعلامية مساء اليوم في لندن أن مجلس الأمن القومي البريطاني (كوبرا) سيجتمع لإجراء مشاورات.



وتتهم الولايات المتحدة إيران بالعمل على تفاقم الوضع من خلال تصرفاتها تجاه بريطانيا.

