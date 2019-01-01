في خدمتك.. معلومات تهمك عن عقد العمل

نقدم لكم من خلال هذه السطور معلومة مهمة عن عقد العمل نقلا عن موقع وزارة الخازجية



عقد العمل

أحرص على أن يكون عقد العمل من خلال مصدر رسمي موثوق مُنه.



يستلزم موافقة الكفيل أولًا قبل إتخاذ اية خطوة بشأن السفر أو الحصول على إجازة أو تجديد الإقامة أوإستقدام الأسرة.



لا يسمح للأجنبي بالعمل لدى كفيل آخر دون موافقة كفيلة الأصلي.



تأكد أن العقد مستوفي كل الجوانب القانونية بما يضمن حقوقك في الغربة.



يُفضل أن يكون العقد مُصدقًا عليه من مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة وذلك لضمان جديته وشرعيته.



ينصح بعدم قبول أية تعديلات على شروط العقد بعد الوصول على دولة العمل إلا بعد الرجوع على مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية.