"أبو عقيل": مصر نجحت في الترويج للاستثمار عبر "كان 2019"

قال المهندس محمد أبو عقيل رئيس الشركة الوطنية للاستثمار، إن نجاح مصر في تنظيم كأس الأمم الأفريقية ساهم في الترويج للاستثمار في مصر، مضيفا أن الشركات الحكومية سواء في قطاع الأعمال العام أو الجهات الأخري ستحظي بنصيب جيد للغاية من فرص الاستثمار.



وأضاف أبو عقيل في تصريحات خاصة للدستور أن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت عن خطة للترويج للمنتجات المصرية في أفريقيا.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.