الجزائري إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في أمم أفريقيا

حصل إسماعيل بن ناصر لاعب منتخب الجزائر على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب تتويج منتخب بلاده باللقب بالفوز على السنغال 1 صفر في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الجمعة على ستاد القاهرة.

وكان بن ناصر لاعب إيمبولي الإيطالي، قدم أداء رائعا خلال البطولة، حيث صنع ثلاثة أهداف لزملائه، وكان آخرها الهدف الذي سجله زميله بغداد بونجاح في مرمى السنغال.

وتوج المنتخب الجزائري باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن سبق له الفوز به في نسخة 1990 بالفوز على نيجيريا 1 صفر.

فيما فاز أوديون إيجالو مهاجم المنتخب النيجيري لكرة القدم بلقب هداف بطولة كأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر بداية من 21يونيو وحتى 19 يوليو.