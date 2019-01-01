ترامب يرشح الأميرال غيلداي لقيادة البحرية الأمريكية

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائب الأدميرال مايكل غيلداي لقيادة البحرية، بعد أن قرر الأدميرال ويليام موران الذي كان من المقرر أن يصبح رئيس العمليات البحرية، تقاعده عن المنصب.



وأشار الأدميرال المتقاعد في الشهر الماضي، إلى أن سبب تخليه عن المنصب جاء إثر أنباء عن ارتباطه بضابط سابق بالشؤون العامة بالبحرية تم التحقيق معه قبل عامين لسلوكه غير اللائق، وفقًا لصحيفة "آي بي سي" الأمريكي اليوم الجمعة.



ويشغل المرشح الجديد لترامب حاليًا منصب مدير هيئة الأركان المشتركة، وسبق له أن قاد قيادة الأسطول الأمريكي العاشر والإلكتروني، وهي العنصر الإلكتروني للبحرية، وفي حال نيله للمنصب، سيكون أول ضابط يقود خدمة عسكرية، وقاد أيضًا عنصرًا إلكترونيًا في الخدمة، وفقًا للمجال الخامس.