قتيل و7 جرحى في حادث طعن شمال تونس

قتل مواطن وأصيب سبعة آخرون في حادث طعن اليوم الجمعة في شمال تونس.



ووقعت حادثة الطعن في مدينة راس الجبل بولاية بنزرت، حينما أقدم المهاجم على طعن مجموعة من المواطنين ما أدى الى حالة وفاة على الأقل، بحسب وزارة الداخلية.



كما أفادت الوزارة بإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.



ولم تتضح أسباب الحادث وملابساته وما إذا كان ذو شبهة ارهابية لكن الوزارة أوضحت في بيان لها أن المهاجم "مختل عقليا".



يأتي هذا في الوقت الذي يواجه مئات المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة في تونس احتمالًا قويًا بإسقاط قوائمهم بسبب عدم التصريح عن مكتسباتهم، وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي.



وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، اليوم الجمعة، أن مئات المترشحين على رأس قوائم للانتخابات التشريعية ”سيتلقون مفاجأة غير سارة لأن قوائمهم ستبطل، وسيتم إقصاؤهم بسبب عدم تصريحهم بشأن مكاسبهم“، وفق تعبيره.