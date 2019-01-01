مقتل مستشارين إيرانيين في قصف لطائرة مسيرة بالعراق

أكدت مصادر أمنية عراقية أن اثنين من المستشارين الإيرانيين قتلا في القصف الذي نفذته طائرة مسيرة مجهولة فجر اليوم (الجمعة) شرقي محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد.



وقالت هذه المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها لوكالة أنباء (شينخوا) " إن اثنين من المستشارين الإيرانيين اللذين أصيبا بجراح بالضربة الجوية التي نفذتها طائرة مسيرة مجهولة المصدر فجر اليوم على أحد مقرات الحشد الشعبي في قرية براوجلي (10 كم) جنوب غرب بلدة آمرلي شرقي محافظة صلاح الدين توفيا بسبب الجراح التي أصيبا بها".



وكانت مصادر أمنية ومحلية ذكرت في وقت سابق اليوم لـوكالة أنباء (شينخوا) أن طائرة مسيرة مجهولة قصفت أحد مقرات الحشد الشعبي شرقي محافظة صلاح الدين ما أدى إلى إصابة ثلاثة من مقاتلي الحشد العراقيين واثنين من المستشارين الإيرانيين.