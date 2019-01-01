خوري يستنكر اعتداء المستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية

استنكر مدير عام الصندوق القومي رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الوزير رمزي خوري، الممارسات العنصرية المستمرة التي تقوم بها مجموعات المستوطنين وخاصة "تدفيع الثمن" وكان آخرها كتابة شعارات عنصرية وتسيء الى الديانة المسيحية على سيارة تعود الى البطريركية اللاتينية في منطقة الجش، كما ادان خوري الاعتداء الذي حدث على المخيم الصيفي في بيت حنينا في القدس المحتلة، الى جانب تهديد الاحتلال لهدم اكثر من 100 وحدة سكنية في سُوَر باهر.



وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات العنصرية، هي تصرفات ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني وما هي الا استمرارية لسياسة الحكومة الاسرائيلية في سعيها الى فرض القومية اليهودية والتي تسعى من خلالها دولة الاحتلال ومن خلال مستوطنيها وتسهيل عمل الاحتلال في فرض وجود الدولة اليهودية.