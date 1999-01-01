السفير طوباسي: لا إصابات بين الفلسطينيين نتيجة زلزال أثينا

قال سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، إن السفارة تابعت وبناء على تعليمات وزير الخارجية رياض المالكي، منذ حدوث الهزة الارضية القوية التي ضربت اثينا ظهر يوم الجمعة، أوضاع الفلسطينيين المقيمين باثينا واطمأنت على احوالهم وتأكدت من عدم حصول اية اصابات او اضرار نتيجة هذه الهزة القوية التي قدرت قوتها بـ 5.3 درجات على مقياس ريختر.



وأضاف السفير طوباسي، أن هذه الهزة لم تسفر عن اية اصابات بالأرواح بين سكان مدينة اثينا وضواحيها وانها قد ادت فقط الى انقطاع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات في بعض المناطق واحتجاز عدد من المواطنين بالمصاعد الكهربائية في عدد من البنايات في المدينة.



وأشار إلى تصريحات المسؤولين اليونانيين ان مدينة اثينا لم تتعرض منذ عشرين عاما لمثل هذه الهزات القوية حين ضربتها هزة قوية عام 1999 بمقدار 6 درجات ادت الى وفاة 140 شخصا والى خسائر مادية كبيرة حينها.