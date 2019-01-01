تعرفى على اتيكيت أكل ساندوتش البرجر

الكثير منا يحاول ان يتجنب طلب سندويتش برجر أو خلافه من باقي أنواع السندويتشات، حتى لايقع في موقف محرج أثناء اكله، ولكن بمنتهى البساطةتستطيع ان تاكل السندويتش بسهولة أمام الناس اذا اتبعت طريقة الاتيكيت كما يقول موقع food.



طريقة الاكل بالاتيكيت:

السندويشات السميكة: وهي الغنية بالمقادير والصلصات ويصعب أكلها، لذا يجب تقطيعها الى أرباع وتناولها باليدين.

السندويشات السورية(الملفوف): مثل سندويتشات الشاورما الملفوف في العيش السوري، وأفضل طريقة لأكلها هي بواسطة اليدين على أن تستخدمي الشوكة لتناول ما يسقط في الطبق.

لسندويش البرغر: وهو غني بكم كبير من المقادير والاتيكيت لا تفرض عليك تناولها بيديك أو بواسطة الشوكة والسكين، بل يعود لك أنت الاختيار! ولكن من المهمّ والأساسي أن تقطعيها الى شطرين بواسطة السكين ويعود اليك حرية تناولها بيدك على أن تمسحي فمك كلّما شعرت أنّه تلطّخ أو أن تقطعيها اربًا صغيرة وتتناوليها بواسطة الشوكة شرط ألا تقصّي كلّ قطعة وتأكليها كي لا تعمّ الفوضى في طبقك.

السندويشات الصغيرة: وتقدّم بقطع صغيرة مع الشاي وتؤكل بالأصابع على عدّة مراحل.