السبت 20 يوليه 2019 الموافق 17 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

عالم

إيران: لم نحتجز ناقلة مسدار البريطانية

الجمعة 19/يوليه/2019 - 11:03 م
جريدة الدستور
أمينة ذكي
طباعة
ads
أفاد التلفزيون الإيراني اليوم بأن ناقلة النفط البريطانية التي تحمل علم ليبيريا استجابت لتحذيرات من الحرس الثوري خلال عبورها مضيق هرمز، ولم يتم توقيفها مطلقا.

فيما أفادت بيانات ريفينيتيف بأن ناقلة النفط مسدار غيرت اتجاهها للمرة الثانية وتتجه حاليا غربا إلى الخليج وليس شمالا إلى إيران.

كما أفادت وكالة تسنيم الايرانية بأنه تم السماح للناقلة مسدار بمواصلة مسارها بعد تحذيرها بشأن أمور تتعلق بالسلامة والبيئة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية احتجزت سفينة بريطانية ثانية في مضيق هرمز.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم، عن "قلقه العميق" من الحادث، وهو الأحدث خلال أسابيع من التوتر تمركزت حول ممر الملاحة الرئيسي في الخليج العربي.

وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني إنه احتجز ناقلة نفط بريطانية في المضيق، بزعم أن السفينة انتهكت القانون الدولي. وأكد مشغل الناقلة الحادث، وقال إنه يحاول الاتصال بالطاقم.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

75 دقيقة.. "VAR" يحرم السنغال من ركلة جزاء والجزائر يتراجع

منذ حوالي 13 ساعة

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى التحرش بالفتيات بالتجمع الخامس

منذ حوالي 11 ساعة

التفاصيل الكاملة لتعيينات "الحمرا أويل" للبترول بحقول العلمين

منذ 35 دقيقة

"ملك التوقعات".. نبوءة عبد العال تتحقق بخروج مصر وفوز الجزائر بـ"كان 2019"

ads

الصور

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

ads

الأكثر قراءة

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

خاص.. رد حفيظ دراجى على هجوم رئيس الزمالك

"ريبيري" يؤزر منتخب الجزائر فى ستاد القاهرة (صور)

"ملك التوقعات".. نبوءة عبد العال تتحقق بخروج مصر وفوز الجزائر بـ"كان 2019"

ستوديو

أديب يسخر من رد الدوحة على ضبط إيطاليا صاروخ قطري بحيازة متطرفين

نبيل الحلفاوي: مبروك للجزائر بطولة أمم إفريقيا ولمصر الصورة المشرفة

المصري المعتدى عليه بالطائرة الرومانية يروي تفاصيل جديدة عن الواقعة

"ملك التوقعات يكسب".. خرجت مصر وفازت الجزائر .. "نبؤة عبد العال في كان 2019"

ads

رياضة

"ملك التوقعات".. نبوءة عبد العال تتحقق بخروج مصر وفوز الجزائر بـ"كان 2019"

إنفانتينو يشارك في تسليم الكؤوس والميداليات بعد النهائي الأفريقي

بلماضي يشيد بلاعبيه بعد التتويج بأمم أفريقيا

"ريبيري" يؤزر منتخب الجزائر فى ستاد القاهرة (صور)

الرئيس نيوز

مصر في الصدارة.. الجزائر تعادل رقم كوت ديفوار والكونغو في كأس أمم أفريقي

الجزائر تتوج بلقبها الثاني في كأس الأمم على حساب السنغال

"رياضية" النواب: كان 2019 استثنائية.. وحفل الختام تتويج للنجاح

بالصور.. حفل مبهر في ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

منوعات

مختبر فضاء صينى يدخل مجددًا الغلاف الجوى للأرض بعد إنهاء مهامه

أنهار ناجمة عن أمطار غزيرة في بنجلاديش تجبر 400 ألف شخص على الفرار

إصدار أكثر فخامة من سماعة أبل بـ1000 ماسة

ردود فعل إيجابية على مسرحية "الملك لير" بالسعودية

كشكول

لأول مرة.. شعبة علوم سياسية في تنسيق جامعة الأزهر والحسم خلال أيام

بالصور.. تعرف على خطوات التقديم للمدن الجامعية ببنى سويف

بالصور.. "تعليم القاهرة" تنظم ملتقى للأخصائيين النفسيين

«عبد الحكم» يكشف سبب ارتفاع تظلمات الثانوية العامة هذا العام

إسلام سياسي

فى 6 أشهر.. مقتل 30 داعشيًا فى العمليات الأمنية بديالى

القتل.. عقوبة "الشباب الصومالية" للمشاركين في الانتخابات البرلمانية

إخوان ليبيا يرتبون أوضاعهم استعدادًا للانتخابات

الأوقاف: صكوك الأضاحي يمنع المتطرفين من استغلال العيد

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
بسنت حسن
رحل فارس السينما وناسكها
د.كريمة الحفناوى
«ز. ر. ع» زرع.. و«ح. ص. د» حصد
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «4»
المزيد

الثقافة

ثقافة الغربية تناقش "إنجازات ثورة 23 يوليو"

الاحتفال بذكرى ثورة يوليو بـ"ثقافة القاهرة"

"قبول الآخر رؤية لواقع أفضل".. محاضرة بثقافة البحر الأحمر

"الظلال ومساقط الضوء".. ورشة فنية بثقافة البحر الأحمر

صفحتنا ع الفيس بوك