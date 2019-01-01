إيران: لم نحتجز ناقلة مسدار البريطانية

أفاد التلفزيون الإيراني اليوم بأن ناقلة النفط البريطانية التي تحمل علم ليبيريا استجابت لتحذيرات من الحرس الثوري خلال عبورها مضيق هرمز، ولم يتم توقيفها مطلقا.



فيما أفادت بيانات ريفينيتيف بأن ناقلة النفط مسدار غيرت اتجاهها للمرة الثانية وتتجه حاليا غربا إلى الخليج وليس شمالا إلى إيران.



كما أفادت وكالة تسنيم الايرانية بأنه تم السماح للناقلة مسدار بمواصلة مسارها بعد تحذيرها بشأن أمور تتعلق بالسلامة والبيئة.



يأتي هذا في الوقت الذي أكدت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية احتجزت سفينة بريطانية ثانية في مضيق هرمز.



وأعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم، عن "قلقه العميق" من الحادث، وهو الأحدث خلال أسابيع من التوتر تمركزت حول ممر الملاحة الرئيسي في الخليج العربي.



وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني إنه احتجز ناقلة نفط بريطانية في المضيق، بزعم أن السفينة انتهكت القانون الدولي. وأكد مشغل الناقلة الحادث، وقال إنه يحاول الاتصال بالطاقم.