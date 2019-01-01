بلماضي يسير على نهج كرمالي بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا

سار جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، على نهج مواطنه عبد الحميد كرمالي، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عقب الفوز على السنغال 1 صفر في المباراة النهائية للمسابقة اليوم الجمعة.

وأصبح بلماضي ثاني مدرب يقود منتخب الجزائر للفوز بالبطولة، بعد أن نجح في ذلك عبد الحميد كرمالي في نسخة 1990 والتي أقيمت في الجزائر.

وكان كرمالي قاد المنتخب الجزائري للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه عام 1990، بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب النيجيري 1 صفر.

فيما فاز الحارس الجزائري وهاب رايس مبولحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على السنغال 1 صفر في نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم.