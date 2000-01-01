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مصر

"Pearson" العالمية تستعرض مجهوداتها في عملية تطوير التعليم بمصر

الجمعة 19/يوليه/2019 - 11:00 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت شركة بيرسون "Pearson"، المؤسسة العالمية في مجال التعليم، عن نجاحها في تطبيق المرحلة الأولى من تعاقدها مع الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتغيير نظام التقدير (الامتحانات) في المراحل التعليمية بداية من الصف الأول الثانوي وصوًلا إلى الصف الثالث الثانوي.

وتدعم شركة Pearson عملية تطوير نظام التقدير والتقييم والتصحيح الإلكتروني لما يقرب من 125 مليون اختبار عبر شبكة الإنترنت "On Line" على مدار أربعة سنوات، وذلك بالتعاون مع York Press إحدى كبريات دور النشر العالمية.

ونجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع Pearson وYork Press في تطوير وتقديم منصة تقييم وتصحيح امتحانات مبتكرة تعمل عبر شبكة الانترنت "On Line" في جميع محافظات مصر.

ويهدف نظام التقييم الجديد، الذي يشمل 13 مادة التي يتكون منها المنهج التعليمي المصري، إلى قياس قدرات الطلاب بطريقة دقيقة ومتوازنة بداية من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي عن طريق تقديم أكثر من فرصة لتقييم الطالب، كما إنه سيحل بديًلا لنظام التعليم الحالي الذي يعطي فرصة واحدة لتقييم الطالب وتحديد مصيره في الدراسة الجامعية عن طريق اختبار واحد فقط لكل مادة في نهاية الصف الثالث الثانوي.

ويقدم النظام الجديد شكلًا جديدًا للأسئلة المفتوحة التي تهدف إلى قياس قدرة الطالب على الفهم والتعلم في جميع المواد قبل أن ينتقل إلى مستوى تعليمي أو سنة دراسية أعلى أو تحديد مستقبله المهني.

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم، إن هدفنا هو تحويل نظام التعليم المصري إلى نظام تعليم عالمي حقيقي، ولذلك تعاونا مع Pearson وYork Press اللذان يمتلكان قدرًا كبيرًا من الخبرة في العمل في مجال تطوير التعليم وقد أظهرا قدرًا هائًلا من المرونة في الاتفاق لتحقيق نجاح أعلى من توقعاتنا في تنفيذ برنامج تطوير التعليم المصري.

وأضاف الوزير، علينا أن نفتخر فيما حققناه من عملية التطوير في 10 أشهر فقط الأمر الذي تحتاج فيه بعض الدول إلى عدة سنوات لتحقيقه، وهو الأمر الذي يعكس مدى إدراكنا لأهمية إصلاح التعليم في مصر.

وقال رود بريستو، رئيس الأسواق الرئيسية في شركة Pearson، "شركة Pearson فخورة كونها شاركت في عملية تطوير وتنفيذ منصة الامتحانات الإلكترونية في مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي كان لها دورًا رائعًا في تنفيذ هذا الأمر وجعله واقعًا أمام الطلاب".

وتعمل مصر حاليًا على تغيير نظامها التعليمي إلى نظام تقييم جديد يهدف إلي قياس مستوى الفهم وليس الحفظ ويعد نقلة إلى التعليم الحقيقي الذي يقيم فهم الطلاب باستخدام أحدث التقنيات الحديثة لتحقيق نتائج أفضل للمعلمين والطلاب.

وأجرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع شركة Pearson اختبارات شهر مايو الماضي لما يقرب من 500 ألف طالب بالصف الأول الثانوي إلكترونيًا في 13 مادة داخل حوالي 2000 مدرسة باستخدام جهاز التابلت الإلكتروني، فضًلا عن تقديم نظام التصحيح الإلكتروني الذي أتاح عملية تصحيح اختبارات الصف الأول الثانوي بالعام الدراسي 20182019 في 280 مركز تصحيح بالمحافظات بمشاركة 31 ألف معلم.

وستعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر علي شراء أجهزة التابلت لطلبة الثانوية العامة لكي تمكن شركة Pearson من تقديم ما يقرب من 45 مليون اختبار إلكتروني كل عام.

وبعد النجاح الذي حققته شركة Pearson في تطوير منصة التقييم والتصحيح الإلكترونية المبتكرة في مصر، تسعى الشركة إلى البحث عن فرص لتوسيع نطاق عملها في أسواق التعليم في الدول الأخرى.
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