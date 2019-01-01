الجزائري مبولحي أفضل لاعب في مباراة نهائي بطولة أمم أفريقيا

فاز الحارس الجزائري وهاب رايس مبولحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على السنغال 1 صفر في نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم.

وقاد مبولحي منتخب بلاده للفوز بعدما تصدى للعديد من الفرص الخطيرة من لاعبي السنغال وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه.

وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، حيث كان توج باللقب في.1990

يأتي هذا بعد ما توج المنتخب الجزائري لكرة القدم مسيرته الناجحة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين وأحرز لقبه القاري الثاني اثر فوزه الثمين 1 صفر على نظيره السنغالي اليوم الجمعة

في المباراة النهائية للبطولة على استاد القاهرة الدولي.