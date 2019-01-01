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عالم

البرازيل ترفض تزويد السفن الإيرانية بالوقود خوفا من واشنطن

الجمعة 19/يوليه/2019 - 10:58 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكدت المجموعة النفطية البرازيلية "بتروبراس" اليوم الجمعة، رفضها تزويد سفينتي شحن إيرانيتين عالقتين منذ بداية يونيو في البرازيل، بالوقود خشية العقوبات الأمريكية. وبررت المجموعة العامة المدرجة في بورصة نيويورك قرارها في بيان موجه إلى المستثمرين بأن الشركة المالكة للسفينتين الإيرانيتين موجودة على لائحة سوداء صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي-اوفاك.

وقالت المجموعة، إنه في حال "تزويدها السفينتين بالوقود، فإنها ستواجه خطر إدراجها على نفس اللائحة، ما سيرتب اضرارًا فادحة".

وأكد مصدر يعمل في سلطات المرافىء، أن السفينتين "بافند" و"ترميه" العائدتين إلى الشركة الإيرانية "سابيد شيبينغ" موجودتان في ميناء في باراناغوا (جنوب)، تباعًا منذ 8 و9 يونيو.

ووفق موقع "جي 1" الإخباري، فإن السفينتين كانتا محملتين بمادة اليوريا، وهي مكون كيماوي يستخدم في المبيدات، وكان يفترض بهما الإبحار بعد تحميل الذرة البرازيلية.

وذكرت "بتروبراس" بأن "ثمة مصدرين آخرين للوقود في البرازيل"، رغم أن هذه الشركة العمومية تهمين على سوق الطاقة.
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