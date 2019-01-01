قبل افتتاح المصنع الجديد.. أبرز المعلومات عن شركة كيما

في إطار إلقاء الضوء على الكيانات الاقتصادية الحكومية الكبرى التى تمتلك تاريخ عريق ساهم في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، ومع حرص الدولة في التوقيت الحالي في تطوير هذه الكيانات، ترصد "الدستور" في السطور الآتية تاريخ شركة كيما إحدى الشركات التي طورتها وزارة قطاع الأعمال العام.



- شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما، هي شركة صناعة كيماوية مصرية أسست عام 1956، ومقرها أسوان، حيث أسست في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.



- تعمل الشركة في مجال صناعة الكيمياوات والأسمد،ة وصناعة الكيماويات هي من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.



- نشأت الشركة، كإحدى فوائد السد العالي، وبالقرب منه لاستغلال الطاقة الكهربائية المولدة من السد وقد ثار في العقد الأول من القرن 21 جدلًا كبيرًا حول تسعيرة الكهرباء التي يأخذها المصنع من السد العاليوطالب البعض بتغيير معدات المصنع لتعتمد على الغاز الطبيعي بدلًا من الطاقة الكهرومائية.



- أنشأت الشركة مصنع جديد من المقرر افتتاحه نهاية الشهر الجاري أو خلال الشهر القام باستمثارات تتجاوز 11 مليار جنيه للعمل بالغاز الطبيعي.



- صدر قرار تأسيس شركة كيما من رئاسة مجلس الوزراء في 22 مارس 1956 برأس مال قدره 16 مليون جنيه موزعة على ثمانية ملايين سهم قيمة السهم 2 جنيه تمتلكها حاليًا الجهات الآتية:



- بدأ الإنتاج الفعلى في 22 مايو 1960 بطاقة إنتاجية 1593 طن سماد يوم بنسبة 20.5% أزوت تعادل 2106 طن سماد يوم 15.5%.



-أقيمت مصانع كيما ومدينتها السكنية على مساحة قدرها 946 فدانًا في الجنوب الشرقى من مدينة أسوان بحوالى أربعة كيلومتر.



- قامت فكرة إنشاء كيما بأسوان لإستغلال الطاقة الكهربائية المتولدة من محطة كهرباء خزان أسوان سنة 1956 لإمكان إستغلال الجزء الأكبر الفائض من طاقة المحطة حيث تنتج 280 ميجاوات.



- تمتلك الشركة مصانع انتاج الأسمدة الآزوتية والمواد الكيماوية.



- ملحق بمصانع الشركة مدينة سكنية تشتمل على مساكن متعددة الطرازات ـ مسجد ـ جمعية تعاونية إستهلاكية ـ نادى وحمام سباحة ـ قاعة أفراح ـ مخبز ـ مدرسة إبتدائية ـ مدرسة إعدادية ـ مدرسة ثانوية ـ حضانة ـ جمعية تعاونية للإسكان قامت ببناء عدة مشاريع لتمليك العاملين بالقاهرة والإسكندرية وأسوان.