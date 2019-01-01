بوتين يبدي قلقه من المواجهات الأمريكية-الإيرانية لقربها من الحدود الروسية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلق بلاده العميق إزاء المواجهة الأمريكية-الإيرانية لأنها تحدث بالقرب من الحدود مع روسيا ويمكن أن تزعزع استقرار الوضع حول إيران.

وأوضح بوتين - في تصريحات له: "هذا يقلقنا كثيرا لأنه يحدث بالقرب من حدودنا. قد يزعزع استقرار الوضع حول إيران، ويؤثر على بعض البلدان التي لدينا علاقات وثيقة للغاية معها، ويسبب موجات إضافية من اللاجئين بأعداد كبيرة، وقد يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد العالمي".

