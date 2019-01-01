السفير البريطاني لدى إيران يتابع حادث احتجاز ناقلتي نفط من "هرمز"

قال جيرمي هينت وزير الخارجية البريطانية، منذ قليل، إن سفير لندن لدى طهران يتواصل مع وزارة الخارجية هناك بشأن احتجاز ناقلتى نفط، حسبما نشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



واحتجز الحرس الثوري الإيراني، ناقلتي نفط بريطانيتين، من مضيق "هرمز"، إحدهما تحمل اسم "ستين أمبيرو"، وتحمل 23 بحارا، بحجة عدم مراعاتها للقانون البحري الدولي حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.



فيما بث التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، لقطات حية، تكذب رواية الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إسقاط طائرة مسيرة دون طيار إيرانية في مضيق "هرمز".



وعرض التلفزيون الإيراني، صورا لطائرة الاستطلاع الإيرانية أثناء رصدها سفينة الإنزال الأمريكية "يو إس إس باكسر"، وهي تجتاز مضيق هرمز، وبرفقتها قطع حربية أمريكية.



وادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محاولا رد الاعتبار، في وقت سابق، أن طائرة الاستطلاع الإيرانية أُسقطت على بعد قرابة كيلومتر من السفن الأمريكية قبل أن تحقق مهمة الاستطلاع.



وكذب الحرس الثوري الإيراني الحادث، اليوم، ونفى إسقاط الطائرة وغيرها من طائرات الاستطلاع الإيرانية في المياه الخليجية، متوعدًا بإثبات زيف ادعاءات ترامب التسويقية بعرض الصور التي التقطتها الطائرة.