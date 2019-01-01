أول تعليق من بريطانيا على احتجاز إيران ناقلتي نفط تابعين لها

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، منذ قليل، أن حادث احتجاز إيران لناقلة النفط أمر مرفوض تماما، حسبما نشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



واحتجز الحرس الثوري الإيراني، ناقلتي نفط بريطانيين، من مضيق "هرمز"، إحدهما تحمل اسم "ستين أمبيرو"، تقل 23 بحارا، بحجة عدم مراعاتها للقانون البحري الدولي حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل لها.



وبث التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، لقطات حية، تكذب رواية الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إسقاط طائرة مسيرة دون طيار إيرانية في مضيق "هرمز".



وعرض التلفزيون الإيراني، صورا لطائرة الاستطلاع الإيرانية أثناء رصدها سفينة الإنزال الأمريكية "يو إس إس باكسر"، وهي تجتاز مضيق هرمز، وبرفقتها قطع حربية أمريكية.



وادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محاولا رد الاعتبار، في وقت سابق، أن طائرة الاستطلاع الإيرانية أُسقطت على بعد قرابة كيلومتر من السفن الأمريكية قبل أن تحقق مهمة الاستطلاع.



وكذب الحرس الثوري الإيراني الحادث، اليوم، ونفى إسقاط الطائرة وغيرها من طائرات الاستطلاع الإيرانية في كل المياه الخليجية، متوعدًا بإثبات زيف إدعاءات ترامب التسويقية بعرض الصور التي التقطتها الطائرة.