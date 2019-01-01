"عبد المهدي" يوجه بالتحقيق بقصف معسكر للحشد الشعبي شمالي العراق‎

وجّه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، الجمعة، بتشكيل لجنة للتحقيق في قصف معسكر تابع للحشد الشعبي بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.



جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع).



وفي وقت سابق الجمعة، كشفت الدفاع العراقية أن عنصرين من الحشد الشعبي أصيبا بقصف، من طائرة مسيرة مجهولة لأحد معسكراته بمحافظة صلاح الدين.



وذكرت خلية الإعلام الأمني أنّ عبدالمهدي ”وجّه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مؤلفة من قيادة العمليات المشتركة وممثلين من قيادة القوة الجوية وقيادة الدفاع الجوي وهيئة الحشد الشعبي“.



وتهدف اللجنة المذكورة إلى ”بيان حقيقة ما حصل في معسكر الشهداء للواء 16 حشد شعبي الذي تعرض، فجر اليوم، لضربة من طائرة مسيرة مجهولة“، وفق ذات المصدر.



والهجوم الذي استهدف معسكر الحشد الشعبي جاء بعد يوم واحد من إعلان الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 عراقيين؛ بينهم قياديان بميليشيات موالية لإيران، ومحافظان سابقان، تتهمهم بانتهاكات لحقوق الإنسان وفساد.