صحة مطروح تفحص 413 مواطنًا

أفاد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور محسن طه عبدالرازق، اليوم الجمعة، أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 413 مواطنًا، وذلك خلال القافلة الطبية التي نظمتها المديرية بقريتي الجفيرة وزاوية العوامة التابعتين لمركز ومدينة الضبعة، وذلك خلال اليومين الماضيين.



وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 413 مواطنًا منهم 69 باطنة، و75 جراحة، و87 طفلا، و25 نساء، و46 تحاليل طبية، و25 تثقيف صحي، و13 أنف وأذن وحنجرة، و31 جلدية، و42 كشف مبكر عن مرض السكري والضغط.



من جانبه طالب اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بضرورة تكثيف القوافل الطبية ودعمها بالعديد من القوافل بجميع الأماكن النائية والبعيدة لخدمة أهالى تلك المناطق، مع تقديم كل سبل الدعم لتلك القوافل لتسهيل مهمتها، والتنسيق الكامل بين تلك الجهات للوصول إلى الهدف الحقيقي منها، ووجه الشكر لجميع القائمين على هذه القافلة ودورها الفعال فى تقديم العلاج والخدمات الطبية المختلفة للمستحقين وخاصة فى المناطق النائية.